Пострадали минимум два человека, еще одного жителя дома разыскивают под обломками.

Из-за взрыва газа в Ереване обрушилось жилое здание. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям. Чиновники рассказали, что трагедия произошла в районе Канакер-Зейтун из-за утечки газа.

На данный момент известно о двух раненых. Судьба еще одного местного жителя уточняется. На месте ведутся поисковые работы. По данным спасателей, разрушено 12 квартир в многоэтажном жилом здании. Самостоятельно из-под обломков смогли выбраться 19 человек. Еще двоих раненых вытащили спасатели.

Судьба одного жителя пока неизвестна, ведутся спасательные работы глава МЧС Феликс Цолакян

В Минздраве Армении уточнили, что один из пострадавших госпитализирован в тяжелом состоянии. В мэрии города отметили, что все пострадавшие в результате взрыва будут обеспечены временным жильем.

Пашинян призвал к переговорам с Азербайджаном.