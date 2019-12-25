Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал к переговорам с Азербайджаном для решения конфликта на границе между двумя странами. Заявление он сделал на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе в Минске.
Силового решения конфликта не существует.
Никол Пашинян, премьер-министр Азербайджана
Он отметил, что альтернативы мирным переговорам не существует — и это отвечает интересам народов двух государств.
Следующее заседание совета запланировано на октябрь, оно должно пройти в Ереване.
Ранее Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции.
Фото: pixabay.com
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