Он отметил, что альтернативы мирным переговорам не существует.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал к переговорам с Азербайджаном для решения конфликта на границе между двумя странами. Заявление он сделал на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе в Минске.

Силового решения конфликта не существует. Никол Пашинян, премьер-министр Азербайджана

Он отметил, что альтернативы мирным переговорам не существует — и это отвечает интересам народов двух государств.

Следующее заседание совета запланировано на октябрь, оно должно пройти в Ереване.

Ранее Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции.

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