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Из-за приближающегося тайфуна в Японии эвакуируют 115 тысяч человек
Сегодня, 9:22
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nastya960

Из-за приближающегося тайфуна в Японии эвакуируют 115 тысяч человек

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По данным синоптиков, тайфун придет к тихоокеанским побережьям Японии уже вечером 27 июня.

Около 115 тыс. жителей города Урасоэ на южном острове Окинава получили в среду рекомендацию об экстренной эвакуации. В городе ожидаются оползни и тайфун. Об этом сообщил телеканал NHK.

Людей просят укрываться в муниципальных учреждениях и в школах. На острове идут сильные дожди из-за приближающегося тайфуна. Он формируется к востоку от Филиппин и скоро придет в сторону Японии.

По данным синоптиков, тайфун придет к тихоокеанским побережьям Японии уже вечером 27 июня.

Мощный тайфун настиг Японию в августе 2018 года. 

Теги: тайфун, эвакуация, япония
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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