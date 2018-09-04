Из-за приближающегося тайфуна в Японии эвакуируют 115 тысяч человек

По данным синоптиков, тайфун придет к тихоокеанским побережьям Японии уже вечером 27 июня.

Около 115 тыс. жителей города Урасоэ на южном острове Окинава получили в среду рекомендацию об экстренной эвакуации. В городе ожидаются оползни и тайфун. Об этом сообщил телеканал NHK.

Людей просят укрываться в муниципальных учреждениях и в школах. На острове идут сильные дожди из-за приближающегося тайфуна. Он формируется к востоку от Филиппин и скоро придет в сторону Японии.

По данным синоптиков, тайфун придет к тихоокеанским побережьям Японии уже вечером 27 июня.

Мощный тайфун настиг Японию в августе 2018 года.