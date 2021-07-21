Из-за конфликта в поликлинике № 52 Выборгский район столкнется с дефицитом врачей

По словам источника, постоянно медики вынуждены терпеть матерную ругань в свой адрес с их стороны, "хамство в отношении подчиненных невероятное".

Стало известно, что более 50 медиков грозятся уволиться из 116-й станции скорой помощи при 52-й поликлинике в Выборгском районе Петербурга. Об этом сообщают "Невские новости" со ссылкой на источник.

Сообщается, что причина ухода – производственный конфликт. По словам источника, постоянно медики вынуждены терпеть матерную ругань в свой адрес с их стороны, "хамство в отношении подчиненных невероятное". Сместив с должности работающую с 2008 года Тамару Кирееву, руководство учреждения начало рассматривать кандидатуры, с которыми не согласилось 55 сотрудников из 110.

Ранее двухлетняя девочка сломала череп на детской площадке по улице Лени Голикова.

Фото: Piter.tv

