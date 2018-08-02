Франция: Из-за драки известных рэперов парализована работа аэропорта Орли

Драка рэперов Booba и Kaaris попала на видео и разлетелась по сети.

Два популярных во Франции рэпера Booba и Kaaris, которые выступают часто вместе, устроили потасовку в аэропорту.

Рэперы направлялись в Барселону, где должны были состояться их концерты. Когда исполнители шли к терминалу, между ними завязалась драка, к которой присоединились их многочисленные фанаты. Из-за возникшего беспорядка администрация и охрана аэропорта приняли решение закрыть данный терминал. Пришлось также задержать несколько рейсов (от 15 до 30 минут).

Рэперов и еще 11 человек задержали. Работа аэропорта была восстановлена только спустя два часа.

Накануне Piter.TV сообщал, что Тимати и Егор Крид самолично присутствовали в суде на рассмотрении административного дела. Суд наказал исполнителей на 20 тысяч рублей каждого за импровизированный концерт 21 июля в центре Москвы.

Видео: YouTube/ BNKS, Yourk

Фото: свободные источники