Из-за аварии на пересечении улицы Генерала Симоняка и проспекта Ветеранов "встали" троллейбусы

В Кировском районе сегодня, 4 февраля, из-за аварии на сетях собралась пробка из троллейбусов. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Инцидент произошел на пересечении улицы Генерала Симоняка и проспекта Ветеранов. По словам свидетелей случившегося, оборвались провода. Из-за аварии горожане покидают троллейбусы и меняют транспорт. Подробности уточняются.

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Фото, видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург