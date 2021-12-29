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Из-за аварии на пересечении улицы Генерала Симоняка и проспекта Ветеранов "встали" троллейбусы

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В Кировском районе сегодня, 4 февраля, из-за аварии на сетях собралась пробка из троллейбусов. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". 

Инцидент произошел на пересечении улицы Генерала Симоняка и проспекта Ветеранов. По словам свидетелей случившегося, оборвались провода. Из-за аварии горожане покидают троллейбусы и меняют транспорт. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти ожидается сильный ветер вечером в пятницу. Повышается вероятность ДТП.

Фото, видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

 

Теги: дтп иномарки, застряли троллейбусы, пробка, проспект ветеранов, улица генерала симоняка
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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