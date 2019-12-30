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В Петербурге сократится количество комаров из-за аномально теплой зимы
Сегодня, 22:15
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nadezhda_sib

В Петербурге сократится количество комаров из-за аномально теплой зимы

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Специалист дал неутешительный прогноз.

Из-за аномально теплой зимы в Петербурге пострадают насекомые. Такое мнение выразил председатель Северо-Западной экологической организации "Зеленый крест" Юрий Шевчук, передало "78.ru". 

Как выяснилось, отсутствие снега влияет на размножение комаров и стрекоз. Именно их численность может сократиться больше всего, так как обычно они продолжают популяцию в талой лесной воде, которая не образуется при теплой погоде. 

В свою очередь из-за сокращения комаров пострадают лягушки. 

Ранее Piter.TV рассказал о том, что "жертвами" петербургской зимы могут стать нерпы, зайцы, а также представители флоры. 

Фото: pixabay.com 

 

Теги: комары, насекомые, теплая зима
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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