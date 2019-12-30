В Петербурге сократится количество комаров из-за аномально теплой зимы

Специалист дал неутешительный прогноз.

Из-за аномально теплой зимы в Петербурге пострадают насекомые. Такое мнение выразил председатель Северо-Западной экологической организации "Зеленый крест" Юрий Шевчук, передало "78.ru".

Как выяснилось, отсутствие снега влияет на размножение комаров и стрекоз. Именно их численность может сократиться больше всего, так как обычно они продолжают популяцию в талой лесной воде, которая не образуется при теплой погоде.

В свою очередь из-за сокращения комаров пострадают лягушки.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что "жертвами" петербургской зимы могут стать нерпы, зайцы, а также представители флоры.

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