Из-за ДТП на Невском троллейбусы №№ 1, 5, 7, 10, 11, 22 изменили маршрут

Изменения маршрута общественного транспорта временные.

В среду вечером, 15 декабря, временно изменили трассы троллейбусных маршрутов №№ 1, 5, 7, 10, 11, 22 из-за ДТП с пострадавшими на Невский проспект у Большой Конюшенной улицы. Об этом сообщили в Telegram-канале "Транспорт Петербурга. Организатор Перевозок".

Троллейбус № 1 - от конечной остановки "Улица Маршала Тухачевского", Невский проспект , Суворовский пр., разворот на Тульская ул., Суворовский пр., Невский пр. далее своя трасса.

Троллейбус № 5 - от конечной остановки "Тульская улица", Невский проспект, мост Александра Невского, Заневский проспект до Таллинской улицы.

Троллейбус № 7 - от конечной остановки " Улица Стахановцев", Невский проспект, мост Александра Невского далее своя трасса.

Троллейбус № 10 - от конечной остановки "Улица Кораблестроителей" до площади Морской Славы.

Троллейбус № 11 - от конечной остановки "Тульская улица", Невский проспект, мост Александра Невского, Заневский проспект до Таллинской улицы.

Троллейбус № 22 - от конечной остановки "Хасанская улица" до Площади Александра Невского.

Фото: Piter.tv