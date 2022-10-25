Из госпиталя для ветеранов войн в период пандемии ушли меньше одного процента сотрудников

По словам специалиста, уволились из клиники сотрудники старше 60 лет.

Руководитель Госпиталя для ветеранов войн Максим Кабанов в его медицинском учреждении за период пандемии почти никто не уволился. Стационар покинули не более одного процента сотрудников. Об этом врач рассказал "Петербургскому Дневнику".

По словам специалиста, ушли из клиники сотрудники старше 60 лет. Он добавил, что в госпитале текучка минимальная.

Новых врачей принимает руководитель учреждения. Максим Кабанов учитывает навыки, ориентиры и мотивы медиков. За все время пандемии из коллектива уволили одного человека. Такое решение можно назвать исключительным.

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Фото: Piter.tv