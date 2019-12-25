Из ИВС Окрестина в Белоруссии доносятся громкие крики задержанных протестующих

Накануне из данного ИВС начали отпускать некоторых людей. Они рассказывали о пытках.

Из изолятора временного содержания на улице Окрестина в Минске доносятся громкие крики задержанных протестующих. Сообщения об этом публикуют телеграм-каналы Baza и Nexta Live.

На видео слышно как из изолятора доносятся громкие крики. Авторы каналов и многие граждане Белоруссии предполагают, что там избивают и пытают людей, задержанных во время массовых и мирных акций протеста против фальсификаций на выборах президента.

Отметим, что накануне из данного ИВС начали отпускать некоторых людей, так как мест для задержанных уже нет. Некоторые из освобождённых пребывали в шоковом состоянии — они не хотели и не могли говорить, сразу же убегали. Готовые рассказать отмечали так называемую "накачку" — людей били и угрожали им расправой.

Подробно о происходящем с задержанными рассказал задержанный при освещении протестов журналист Znak.com Никита Телиженко. Он находился в изоляторе в Жодино. По его словам, силовики избивали всех, кто туда попал. Камеры были переполнены, люди лежали вповалку на бетонном полу в лужах крови.

Ранее ЦИК опубликовал предварительные данные по итогам выборов в Минске.