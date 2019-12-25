ЦИК опубликовал предварительные данные по итогам выборов в Минске

Большинство голосов отдано за кандидатуру Александра Лукашенко.

ЦИК Белоруссии опубликовал предварительные данные по итогам выборов в Минске. Чиновники рассказали, что за кандидата в президенты Александра Лукашенко голоса отдали 64,49% избирателей. Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская набрала 14,92% поддержки населения. Данные размещены на официальном сайте ведомства.

Из таблицы ЦИК следует, что в Могилевской области Лукашенко поддержали 88,06% избирателей, в Минской - 79,23%, в Гродненской - 78,72%, в Гомельской - 85,38%, в Витебской - 83,64%, в Брестской - 81,78%. Светлана Тихановская в этих регионах набрала соответственно 4,73%, 11,81%, 13,81%, 5,98%, 9,18%, 10,33% голосов местного населения.

Джаред Лето поддержал протестующих белорусов.