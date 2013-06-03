Иван Снежкин: “Мне неинтересно всерьёз говорить о 90-х”

Режиссер представил свой дебютный полнометражный фильм “Печень, или история одного стартапа” в Петербурге.

Премьера дебютной картины режиссера в Петербурге выпала на последний день марта. Фильм Иван Снежкин представлял вместе со своей съемочной группой. Главные роли в "Печени..." исполнили Даниил Вахрушев, Сергей Маковецкий, Евгений Егоров, Евгения Добровольская, Мурад Ахмедов и многие другие.

События ленты разворачиваются в 1990-х годах и рассказывают о трех школьниках, которые мечтают о красивой жизни. Но, чтобы ее получить, им нужен хотя бы школьный аттестат. Официальным путем ребятам его не получить, так как они не допущены к экзаменам. Тогда герои решают открыть собственный бизнес: они помогают местному авторитету получить новую печень. Но как всегда, что-то пошло не по плану.

Образ Петербурга 90-х годов предстает перед зрителями с точки зрения злой иронии. Город действительно раскрывается с "рыночно-медицинской" стороны: печень становится главным элементом повествования во всем фильме.

Мне не интересно всерьез говорить об этом времени. Я в нем серьезно не жил, для меня это светлое время, мое детство Иван Снежкин, режиссер

В первоначальном варианте сценария фильм был драмой практически без диалогов, но с музыкальным сопровождением, отмечает режиссер. То, что есть сейчас, появилось после переработки сценария Сергеем Грачевым, сценаристом фильма.

Была написана такая история без диалогов, без слов. Я показ сценарий Сергею Грачеву, который переработал его и от первоначального варианта сделал светлую, романтичную историю в 75 минут. Мы это отправили продюсерам, они сказали: "Классно, давайте сделаем из этого полный метр!" Иван Снежкин, режиссер

Сам режиссер относит фильм к жанру трагикомедии с элементами абсурда. Картина получила приз фестиваля "Окно в Европу" в 2019 году.

В кино Иван Снежкин работал в административных и продюсерских группах на сериалах "Белая гвардия", "Достоевский" и на художественных фильмах "Распутин" и "Сталинград". В 2016 году вышли его короткометражные работы "Моргмэн" и "Три товарища".

Фото: предоставлено прокатчиком картины

Текст: Елена Помогайбина / Piter.tv