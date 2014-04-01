Петербургу покажут "Печень" Ивана Снежкина

События ленты разворачиваются в 1990-х годах и рассказывают о трех школьниках, которые мечтают о красивой жизни.

В петербургском кинотеатре "Формула Кино" в ТЦ "Галерея" 31 марта состоится премьерный показ картины Ивана Снежкина "Печень, или история одного стартапа". Зрителям фильм представят актеры Даниил Вахрушев, Валерий Кухарешин, Константин Мурзенко и Светлана Письмиченко.

"Печень или история одного стартапа" – это дебютная полнометражная работа режиссера. В своей картине Иван Снежкин иронично показывает образ Петербурга 90-х годов. Он вместе со своей командой показывает город с рыночно-медицинской стороны. Картина получила приз фестиваля "Окно в Европу" в 2019 году.

События ленты разворачиваются в 1990-х годах и рассказывают о трех школьниках, которые мечтают о красивой жизни. Но, чтобы ее получить, им нужен хотя бы школьный аттестат. Официальным путем ребятам его не получить, так как они не допущены к экзаменам. Тогда герои решают открыть собственный бизнес: они помогают местному авторитету получить новую печень. Но как всегда, что-то пошло не по плану.

Иван Снежкин работал в административных и продюсерских группах на сериалах "Белая гвардия", "Достоевский" и на художественных фильмах "Распутин" и "Сталинград". В 2016 году вышли его короткометражные работы "Моргмэн" и "Три товарища".

Фото: предоставлено прокатчиками фильма