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Иван Болтенков возглавил ГУП "ТЭК СПб"
Сегодня, 15:38
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Иван Болтенков возглавил ГУП "ТЭК СПб"

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Мужчина занимал пост исполняющего обязанности генерального директора с 17 июня 2019.

Исполняющего обязанности генерального директора "ТЭК СПб" Ивана Болтенкова назначили генеральным директором предприятия, сообщила пресс-служба.

Соответствующий приказ выпустил комитет по энергетике и инженерному обеспечению. Болтенков находился в статусе "и.о." с 17 июня 2019 года. 

Мужчина работал в энергетической системе Петербурга более десяти лет, награжден почетными грамотами и благодарностями губернатора Петербурга и министерства энергетики РФ. До работы в ТЭКе занимал руководящие должности в ООО "Петербургрегионгаз", ООО "Энергопромсервис", ООО "Петербургтеплоэнерго". Кроме того, у Болтенкова есть опыт работы в администрации президента РФ, комитете по тарифам. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржцы смогут передать показания счетчиков воды через Instagram. 

Фото: ВКонтакте / ГУП "ТЭК СПб"

Теги: тэк спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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