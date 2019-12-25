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Победителя конкурса на концепцию парка "Тучков буян" объявят 18 сентября
Сегодня, 20:45
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smirenny

Победителя конкурса на концепцию парка "Тучков буян" объявят 18 сентября

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Итоги будут подведены с 16 по 18 сентября.

В четверг, 3 сентября, стало известно, что скоро объявят победителя Международного конкурса на ландшафтно-архитектурную концепцию парка "Тучков буян".

Жюри подведет итоги с 16 по 18 сентября и объявит того, чей проект покажется лучшим. В финал вышли двое из восьми участников, которые представили ландшафтно-архитектурные концепции парка и были отобраны по результатам первого этапа конкурса. 

Ранее мы писали, что определиться с концепцией арт-парка "Тучков буян" планируют в этом сентябре.

Фото: pixabay

Теги: конкурс международный, концепция парка тучков буян, тучков буян
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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