Победителя конкурса на концепцию парка "Тучков буян" объявят 18 сентября

Итоги будут подведены с 16 по 18 сентября.

В четверг, 3 сентября, стало известно, что скоро объявят победителя Международного конкурса на ландшафтно-архитектурную концепцию парка "Тучков буян".

Жюри подведет итоги с 16 по 18 сентября и объявит того, чей проект покажется лучшим. В финал вышли двое из восьми участников, которые представили ландшафтно-архитектурные концепции парка и были отобраны по результатам первого этапа конкурса.

Ранее мы писали, что определиться с концепцией арт-парка "Тучков буян" планируют в этом сентябре.

Фото: pixabay