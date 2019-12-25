Беглов отчитался Путину: построим арт-парк на "Набережной Европы" за 2,5 года

Александр Беглов поблагодарил Владимира Путина за финансовую помощь городу.

Владимир Путин обсудил с губернатором Северной столицы Александром Бегловым работу над национальными проектами в 2019 году, а также результаты строительства важных для Петербурга объектов социального назначения.

Александр Беглов поблагодарил Владимира Путина за финансовую помощь городу, что дало возможность проделать серьезную работу. По словам губернатора, было реализовано 10,6 миллиарда рублей, которые направили на выкуп социальных объектов. В 2019 году было построено 44 детских сада, 12 школ и 16 медицинских объектов, пояснил Беглов.

Петербургский губернатор отчитался президенту РФ и о том, как идет работа над созданием арт-парка "Тучков буян". Международный конкурс на создание проекта для парка уже завершился. В скором времени будет проведен большой конкурс, победителей которого определят в июне. На данный момент выбраны 8 компаний, одна из которых получит возможность трудиться над масштабным проектом. Строительство парка должно занять около 2,5 лет.

Владимир Путин отметил, что арт-парк обошелся федеральному бюджету в солидную сумму. Но в то же время президент подчеркнул: "Для Питера не жалко".

Далее губернатор Северной столицы отчитался о том, как ведется работа над национальными проектами. Он рассказал, что в городе осуществляется переход к транспортной реформе, направленной на то, чтобы льготники имели возможность использовать свои льготы на любом транспорте. В Петербурге ведется активное жилищное строительство, благодаря чему льготные категории граждан получают квартиры. В прошлом году удалось закрыть очередь для ветеранов войны в Афганистане.

Беглов рассказал, что в Северной столице идет подготовка к 75-летию Победы и подчеркнул, что жители города будут рады видеть на празднике Владимира Путина. Лидер РФ поблагодарил за приглашение.

Напомним, идею строительства арт-парка на берегу Невы Беглов предложил весной прошлого года. Президент РФ одобрил инициативу. Так что скоро на "Набережной Европы", там, где ранее планировалось строить судебный квартал, появится современный арт-парк с большой зоной для прогулок, подземным выставочным, театральным и концертными комплексами, а также парком и Дворцом танца.

По мнению Владимира Путина, петербургский арт-парк на берегу Невы будет намного лучше знаменитого московского "Зарядья".

"Во-первых, смотрите, масштаб какой. Во-вторых, место. Прямо на берегу Невы, с выходом к Петропаловской крепости, Васильевскому острову. Виды, достойные мировых столиц. В чем-то в Москве всегда лучше, но вот этот проект очень хороший. Пускай посоревнуются, это всегда на пользу", - пояснял ранее Владимир Путин.

Ранее мы сообщали о том, что частники конкурса "Тучков буян" посетят площадку проектирования парка.

Фото:pixabay