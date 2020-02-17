Среди отобранных команд оказались как международные звезды архитектуры.

В понедельник, 17 февраля, стало известно о том, что участники конкурса "Тучков буян" посетят площадку проектирования парка. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Встреча пройдет на Петроградской стороне. Известно, что на ней будут присутствовать не только участники, но и власти Северной столицы.

Напоним, что Среди победителей оказались петербургские бюро "Хвоя" и "Студия 44", архитектурные бюро JV VOGT + HERZOG DE MEURON, Agence Ter, Michel Desvigne Paysagiste, Bjarke Ingels Group, Kengo Kuma and Associates и Praxus. В качестве жюри выступили отечественные и зарубежные архитекторы, урбанисты, историки. Отметим, что победителя объявят на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2020 года.

Ранее мы сообщали о том, что концепцию парка "Тучков буян" создаст одна из восьми команд.

Фото:pixabay