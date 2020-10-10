Итальянский пилот пролетел через автомобильные тоннели

Он установил пять рекордов за 43,5 секунды.

Итальянский пилот Дарио Коста впервые в истории пролетел внутри двух автомобильных тоннелей на самолете. Об этом информирует пресс-служба компании Redbull, чей логотип был изображен на крыльях воздушного судна. Таким образом Коста установил мировой рекорд.

Полет состоялся 4 сентября в Стамбуле. По словам летчика, он задумался о выполнении данного трюка в прошлом году. Коста осуществлял полет на одномоторном воздушном судне Zivko Edge 540. На весь полет у него ушло около 43,5 секунды, за которые он преодолел 2,26 км. Максимальная скорость, которую развил самолет, составила 245 км/ч.

Я никогда в жизни не летал в тоннеле - этого никто никогда не делал <…> Конечно, когда все закончилось, это стало большим облегчением, но главной эмоцией для меня было большое, большое счастье. Для меня проект стал ещё одной реализованной мечтой. Дарио Коста, пилот

Полет по тоннелям был признан мировым рекордом Гиннесса за самый длинный туннель, пройденный самолетом (1610 метров), по результатам которого Коста получил официальный сертификат. Кроме того, пилот установил еще четыре рекорда: первый полет на самолете через туннель, самый длительный полет под твердым препятствием, первый полет на самолете через два туннеля и первый взлет самолета из туннеля.

Ранее был поставлен рекорд по вычислению числа "Пи".

Видео: Red Bull