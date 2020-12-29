Итальянские СМИ назвали Урганта международным ведущим

Шоумен подчеркнул, что ему приятна такая популярность.

Специальный выпуск российского шоу "Вечерний Ургант. Ciao, 2020!" и его создатель Иван Ургант, поразили итальянские СМИ.

Крупные итальянские издания (Corriere della Sera, La Stampa и La Republica) написали о новогоднем выпуске программы. В беседе с ТАСС Ургант заявил, что это неожиданно вспыхнувшая слава. По его словам, он отправил видео нескольким итальянским знакомым, но они заявили, что уже видели. Затем шоумен понял, что эта вещь происходит без его участия. Он предположил, что успех программы связан с большой любовью к Италии.

Все это вызвано одним: мы страшно любим Италию. Всегда, когда я бываю в Италии, делаю вид, что умею говорить по-итальянски. В принципе то, что я и делал в этой передаче. - Иван Ургант, шоумен, ведущий программы "Вечерний Ургант"

Он рассказал, что программу записывали под вдохновением от знаменитых итальянских фестивалей. Автор передачи и его коллеги ориентировались на собственное ощущение от старых итальянских музыкальных событий. Кроме того, как уточнил сам Ургант, артисты с удовольствием поменяли песни и спели на итальянском языке.

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Видео: YouTube / Вечерний Ургант