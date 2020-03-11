Россия совершала плановый 12-часовой полет в нейтральных водах.

Истребители США сопроводили российские Ту-142 на Аляске. Об этом сообщили представители Минобороны РФ.

Противолодочные самолеты ВМФ осуществляли плановый полет в нейтральных водах Чукотского моря и моря Бофорта. Экипаж воздушного судна соблюдал международные правила использования воздушного пространства. В общей сложности пилоты налетали над территорией 12 часов. В отдельных районах, например, на Аляске, Ту-142 сопровождали американские F-22 и F-18.

Напомним, что 8 марта Ту-142 также пролетели над тремя морями и Атлантическим океаном. Российские самолеты приближались к территории Великобритании около авиабаз Лоссимут и Конингсби. Для защиты Англия подняла в воздух истребители ВВС. В России заметили, что движение Ту-142 скоординировано с союзниками по НАТО.

Ранее американские F-35 впервые перехватили российские истребители.

Видео: YouTube/Минобороны России