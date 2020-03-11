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Истребители США сопроводили российские Ту-142 на Аляске

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Россия совершала плановый 12-часовой полет в нейтральных водах.

Истребители США сопроводили российские Ту-142 на Аляске. Об этом сообщили представители Минобороны РФ.

Противолодочные самолеты ВМФ осуществляли плановый полет в нейтральных водах Чукотского моря и моря Бофорта. Экипаж воздушного судна соблюдал международные правила использования воздушного пространства. В общей сложности пилоты налетали над территорией 12 часов. В отдельных районах, например, на Аляске, Ту-142 сопровождали американские F-22 и F-18.

Напомним, что 8 марта Ту-142 также пролетели над тремя морями и Атлантическим океаном. Российские самолеты приближались к территории Великобритании около авиабаз Лоссимут и Конингсби. Для защиты Англия подняла в воздух истребители ВВС. В России заметили, что движение  Ту-142 скоординировано с союзниками по НАТО.

Ранее американские F-35 впервые перехватили российские истребители.

Видео: YouTube/Минобороны России

Теги: аляска, истребители, сша, ту-142
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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