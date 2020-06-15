Истребитель ВВС Индонезии потерпел крушение на острове Суматра

Самолет упал в деревне Кубанг Джая.

Истребитель Военно-воздушных сил Индонезии потерпел крушение на острове Суматра. Об этом сообщили местные журналисты из газеты Jakarta Post со ссылкой на представителя ВВС Фаджара Адриянто. Чиновник объяснил, что трагедия произошла на территории жилого района в провинции Риау.

По словам военного представителя, самолет Hawk 209 утром 15 июня потерпел крушение. Истребитель вылетел с авиабазы Русмин Нуриядин в городе Пеканбуру и упал в деревне Кубанг Джая.

В настоящее время власти Индонезии устанавливают причины авиакрушения. На данный момент о возможных жертвах на земле не сообщается.

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Видео: Twitter/ rafika bayu