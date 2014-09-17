Никита Буранов. напомнил о воздушной атаке Германии во времена Второй мировой войны.

Историк рассказал о реакции нацистов на первую бомбардировку Берлина советскими войсками. Информацией с журналистами "РИА Новостей" поделился эксперт Никита Буранов. Он напомнил, что операция проводилась ровно 80 лет назад пилотами СССР.

Историк объяснил, что воздушный налет на немецкий город проводился при практически невыполнимых условиях. Именно поэтому маневр Красной армии поверг противника в шоковое состояние. Самолеты сбросили снаряды на новый промышленный район, в котором располагались военные предприятия. Также целями авиации стали телеграф и вокзал. Пилотам удалось моментально затемнить хорошо освещенную столицу Германии.

Эксперт при этом полагает, что истребители и зенитчики начали действовать слишком поздно. Все экипажи смогли вернуться на базу. Немцы посчитали, что к ним могли прорваться Военно-воздушные силы Великобритании. Спустя пару часов СССР объявил об успешной атаке на Берлин.

Историк рассказал о последней битве Второй мировой войны в Европе.

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