Югославия смогла одержать победу над немцами в Полянской битве.

Российский историк рассказал о последней битве Второй мировой войны в Европе. Об этом журналистам "РИА Новостей" напомнил эксперт Российского военно-исторического общества (РВИО) Никита Буранов. По словам специалиста. силам Югославии удалось разгромить противника во время Полянской битвы. Ее считают последним европейским сражением во время Второй мировой войны.

Эксперт объяснил, что Полянская битва длилась на протяжении с 14 по 15 мая 1945 года. Со стороны Югославии в ней принимали участие партизанские отряды. Им удалось остановить немецкие формирования, которые пытались проникнуть на территорию оккупации американских войск. таким образом фашисты надеялись избежать попадания в руки советских или югославских войск. Источник добавил, что офицеры и инструкторы из СССР подпольно во время войны обучали союзников, что помогло Югославии выиграть в Полянской битве.

Напомним, что весной 1945 года немецкий генерал-полковник Александр Лёр подписал акт о безоговорочной капитуляции войск. Однако отдельные военные части отказались подчиняться данному приказу. Они попытались объединиться для попытки попасть в Австрию и северную Италию, где находились американские силы. Одержать победу над немцами в Полянской битве союзникам помогли западные силы, которые прибыли в страну на танках. Немцы потеряли в сражении около 500-600 человек, из которых 350 были убиты. Со стороны югославских партизан ликвидированными оказались 100 человек.

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