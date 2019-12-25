Daily Express объяснил интерес РФ к континенту.

Британский историк Рип Балкли сообщил, что Россия готова "захватить" часть территории Антарктиды и ее природных ресурсов. Слова эксперта приводят журналисты издания Daily Express. В статье говорится о том, что автор материала специализируется на анализе российских миссий в регионе. Он утверждает, что существующий международный договор не дает права восьми странам разделить Антарктиду между собой, но при этом она остается открытой для научных исследований.

В отличие от всех других участников договора, Россия сейчас демонстрирует тревожные признаки готовности претендовать если не на какую-то конкретную часть континента, то на значительную часть природных ресурсов. статья Daily Express

Ученый заметил, что из-за пандемии Великобритании, США и Австралии пришлось сократить масштабы своей деятельности в регионе. Однако российские деятели продолжают работу на континенте. Они ищут доступ к рыбным промыслам, а также нефтяным месторождениям и местам для горнодобывающей промышленности.

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