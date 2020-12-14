Исторический особняк Паскевича продают на "Авито"

Владельцы готовы уступить его его за 1,2 млрд рублей. Продавец считает, что здание "идеально подходит для отделения банка".

Памятник регионального наследия - особняк Паскевича продают на "Авито" за 1,2 млрд рублей. По мнению продавца, "Дворец Ф. И. Паскевича" стал бы идеальной территорией для отделения банка".

Площадь дворца составляет 3,6 тысяч квадратных метров. В здании находятся технические комнаты, лифтовая, сауна, кафе-столовая, курительные помещения, подвал и вентиляционные камеры.

Известно, что особняк Паскевича был построен в 1798 году. В 2010 его отреставрировали. Сейчас в нем находится офис "Московского индустриального банка".

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге за 200 млн рублей продают квартиру Сергея Довлатова.

Фото: "Авито"