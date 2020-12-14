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Исторический особняк Паскевича продают на "Авито"
Сегодня, 19:57
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kraratau27

Исторический особняк Паскевича продают на "Авито"

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Владельцы готовы уступить его его за 1,2 млрд рублей. Продавец считает, что здание "идеально подходит для отделения банка".

Памятник регионального наследия - особняк Паскевича продают на "Авито" за 1,2 млрд рублей. По мнению продавца, "Дворец Ф. И. Паскевича" стал бы идеальной территорией для отделения банка". 

Площадь дворца составляет 3,6 тысяч квадратных метров. В здании находятся технические комнаты, лифтовая, сауна, кафе-столовая, курительные помещения, подвал и вентиляционные камеры. 

Известно, что особняк Паскевича был построен в 1798 году. В 2010 его отреставрировали. Сейчас в нем находится офис "Московского индустриального банка".

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге за 200 млн рублей продают квартиру Сергея Довлатова.

Фото: "Авито"

 

 

Теги: культурное наследие, недвижимость спб, особняк паскевича, рынок недвижимости
Категории: Новости СПб, Лента новостей, Картина дня,

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