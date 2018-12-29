Прокуратура требует привести в порядок исторические дома Гулина и Брюлловых

Гендир "МИР" получил от прокуратуры представление об устранении нарушений.

Сотрудники прокуратуры Василеостровского района потребовали от управляющей компании "МИР" отремонтировать исторические дома №11 и №17 на Среднем проспекте. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Одиннадцатый дом – дом Гулина, он является объектом культурного наследия и был построен в 1902 году. Семнадцатый дом – дом семьи Брюлловых был построен в период с 1872 по 1873 годы и считается объектом культурного наследия регионального значения.

Фасады этих зданий находятся в неудовлетворительном состоянии: кирпичи выпадают, штукатурка осыпается, нависающие элементы не отбиты. К тому же, собственники помещений без разрешений установили на фасадах кондиционеры.

Гендир "МИР" получил от прокуратуры представление об устранении нарушений.

Ранее на Piter.TV: Университет имени Бонч-Бруевича попался на незаконной сдаче зданий в аренду.

Фото: pixabay

