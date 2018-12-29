Университет имени Бонч-Бруевича попался на незаконной сдаче зданий в аренду

Прокуратура внесла представление об устранении нарушений в адрес руководителей "Бонч-Бруевича" и коммерческой организации.

В ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени профессора М.А. Бонч-Бруевича" пришла проверка из прокуратуры Невского района. Университет проверяли в плане использования федерального имущества. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе проверки удалось выяснить, что организация ООО "Фабрика Кухня "Ладога" с 2014 года по договору аренды занимало здание для своей хозяйственной деятельности. Но у предприятия не было согласия собственника федерального имущества в лице МТУ Росимущества в Санкт-Петербурге и Ленобласти.

Прокуратура внесла представление об устранении нарушений в адрес руководителей "Бонч-Бруевича" и коммерческой организации. Организация уже принимает меры к освобождению помещений. Плюс ко всему возбуждены дела об административных правонарушениях по части 1 и 2 статьи 7.24 КоАП РФ.

Ранее на Piter.TV: Бывший ректор Университета имени Бонч-Бруевича получил уголовное дело за незаконную аренду.

Фото: www.sut.ru