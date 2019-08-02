Эксперты: россияне в Турции тратят меньше европейцев

По количеству денег, оставленных на курортах, россияне заняли лишь четвертое место.

Эксперты посчитали, сколько россияне тратят во время поездки в Турцию. Россияне России тратят почти в два раза меньше денег, чем немецкие туристы, и на 38% меньше, чем другие иностранцы. Об этом сообщил АТОР.

По количеству денег, оставленных на курортах, россияне заняли лишь четвертое место. Траты граждан из России составили 8% от суммы всех расходов. Один турист с апреля по июнь 2019 года потратил около 625 долларов. Больше всего денег на турецких курортах оставляют немецкие путешественники (19% от суммы всех расходов), на втором месте – голландцы (10%), на третьем – британцы (8%).

При этом, в основном наши соотечественники закупались в Анталье, в то время как европейцы делали больше покупок в Стамбуле.

Эксперт: Россия и Турция смогут достичь рекордных $100 млрд товарооборота при нескольких условиях.

Видео: Piter.TV; YouTube / volik1987