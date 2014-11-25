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Исполком МОК одобрил места проведения зимних Олимпиад в 2030 и 2034 годах

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У себя соревнования примут власти Французских Альп и Солт-Лейк-Сити.

Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) согласился с рекомендацией провести зимние Олимпийские игры 2030 года в регионе Французские Альпы, а соревнования 2034 года - в американском городе Солт-Лейк-Сити. Соответствующее заявление журналистам во время пресс-конференции сделал руководитель профильной комиссии МОК по будущим Олимпиадам Карл Штосс.

Оба являются опытными организаторами международных спортивных соревнований, которые стремятся использовать наследие прошлых Олимпийских и Паралимпийских игр. Окончательное решение будет принято всеми членами МОК на 142-й сессии в Париже с 22 по 24 июля.

Карл Штосс, глава исполкома МОК

Напомним, что ближайшие зимние Олимпийские игры состоятся в  Милане и Кортина-д"Ампеццо в период 6 по 22 февраля 2026 года. 

В Париже появилась реклама Олимпиады с Исинбаевой и флагом России.

Фото и видео: YouTube / IOC Media

Теги: карл штосс, мок, олимпиада-2030, олимпиада-2034, солт-лейк-сити
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура, Спорт,

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