Гродненская милиция извинилась перед незаконно задержанными.

Исполком Гродно согласился на требования протестующих. Ответ комитета опубликовал сайт гродненского телеканала "Гродно Плюс".

Всех задержанных на акциях протеста против фальсификаций на выборах президента отпустили — по фактам незаконных задержаний проводится проверка. Также жителям города разрешили протестовать в центре города и выходить в телевизионный эфир.

Отмечается, что в скором времени будет создан Совет общественного согласия Гродно. В него войдут представители гражданского общества и органов исполнительной и законодательной власти.

Гродненская милиция извинилась перед незаконно задержанными.

Ранее в Совбезе ООН обсудили ситуацию в Белоруссии.

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