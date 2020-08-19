Исполком Гродно согласился на требования протестующих. Ответ комитета опубликовал сайт гродненского телеканала "Гродно Плюс".
Всех задержанных на акциях протеста против фальсификаций на выборах президента отпустили — по фактам незаконных задержаний проводится проверка. Также жителям города разрешили протестовать в центре города и выходить в телевизионный эфир.
Отмечается, что в скором времени будет создан Совет общественного согласия Гродно. В него войдут представители гражданского общества и органов исполнительной и законодательной власти.
Гродненская милиция извинилась перед незаконно задержанными.
Ранее в Совбезе ООН обсудили ситуацию в Белоруссии.
Видео: Telegram/NEXTA Live
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все