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nastya960
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В Турции на видео сняли испытания электромагнитной пушки

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Она может выстреливать 35-мм снаряды массой до 1 кг на расстояние до 50 километров.

В Турции прошли испытания модернизированной электромагнитной пушки SAHI 209 BLOCK II. Рельсотрон способен выстреливать 35-мм снаряды массой до 1 кг на расстояние до 50 километров. Об этом сообщают российские СМИ.

Пушка имеет вид башни со стволом, установленном на прицеп-трале. Работы ведутся по контракту с министерством обороны Турции. Насколько они были успешными, пока что не известно.

В Сети уже появилось видео первых испытаний.

Ранее на Piter.TV: На Ладоге стартовали испытания ракетного корабля "Ураган".
Фото и видео: Ипполит Ex/ YouTube

Теги: испытания оружия, пушка, турция
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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