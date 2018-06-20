В Турции на видео сняли испытания электромагнитной пушки

Она может выстреливать 35-мм снаряды массой до 1 кг на расстояние до 50 километров.

В Турции прошли испытания модернизированной электромагнитной пушки SAHI 209 BLOCK II. Рельсотрон способен выстреливать 35-мм снаряды массой до 1 кг на расстояние до 50 километров. Об этом сообщают российские СМИ.

Пушка имеет вид башни со стволом, установленном на прицеп-трале. Работы ведутся по контракту с министерством обороны Турции. Насколько они были успешными, пока что не известно.

В Сети уже появилось видео первых испытаний.

Ранее на Piter.TV: На Ладоге стартовали испытания ракетного корабля "Ураган".

Фото и видео: Ипполит Ex/ YouTube