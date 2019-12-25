Исчезновение антител к коронавирусу из крови переболевших засекли на третий месяц. Об этом рассказали канадские медики, которые проверили исчезновение антител к COVID-19 у выздоровевших пациентов. Результаты работы ученых опубликованы в издании Blood.
Возник вопрос – в какой момент нужно собирать кровь для получения максимального количества антител. Наши наблюдения показывают, что они далеко не вечные
Рене Базен, медик из Центра крови Гема-Квебек
Полученные образцы добровольцев говорят о том, что концентрация антител в организме падает примерно на 88 день после инфицирования. В следующие три недели показатель падает примерно наполовину. Еще через 3-4 месяца - антитела практически полностью пропадают из организма. Это объясняет, почему в крови 7% доноров по эксперименту по переливанию плазмы практически не было антител.
Ученые подчеркнули, что их выводы основываются только на антителах переболевших коронавирусом. При вакцинации иммунный ответ вырабатывается по-другому.
Сезонная простуда поможет защитить организм от коронавируса.
Фото: Pixabay.com
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