Ученые изучили количество антител у пациентов, переболевших коронавирусом.

Исчезновение антител к коронавирусу из крови переболевших засекли на третий месяц. Об этом рассказали канадские медики, которые проверили исчезновение антител к COVID-19 у выздоровевших пациентов. Результаты работы ученых опубликованы в издании Blood.

Возник вопрос – в какой момент нужно собирать кровь для получения максимального количества антител. Наши наблюдения показывают, что они далеко не вечные Рене Базен, медик из Центра крови Гема-Квебек

Полученные образцы добровольцев говорят о том, что концентрация антител в организме падает примерно на 88 день после инфицирования. В следующие три недели показатель падает примерно наполовину. Еще через 3-4 месяца - антитела практически полностью пропадают из организма. Это объясняет, почему в крови 7% доноров по эксперименту по переливанию плазмы практически не было антител.

Ученые подчеркнули, что их выводы основываются только на антителах переболевших коронавирусом. При вакцинации иммунный ответ вырабатывается по-другому.

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