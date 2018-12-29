Ирландские студенты устроили шоу на борту самолета и прославились в интернете

Парни исполняли композицию "Step it out Mary", аккомпанировали он сами себе на традиционных народных инструментах.

Во время полета из Лондона в аэропорт Ирландии студенты устроили импровизированный концерт. Они исполняли ирландские песни. Об этом сообщает Travel and Leisure.

Парни исполняли композицию "Step it out Mary", аккомпанировали он сами себе на традиционных народных инструментах. Большинство пассажиров совсем не были против такого мини-выступления. На кадрах видно, что люди улыбаются и стараются заснять все происходящее на видео. Ролик после публикации в Интернете набрал множество просмотров.

Авиакомпания также опубликовала в своем Twitter ролик, отметив при этом, что ребята устроили настоящее шоу.

Фото и видео: St Brendans College Music Dept Killarney/ Youtube