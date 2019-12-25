Об этом сообщил военный аналитик из Мальты.

Иран перебросил танки к границе с Нагорным Карабахом. Об этом в собственном Twitter-аккаунте сообщил военный эксперт из Мальты Бабак Тагвей. Он опубликовал ролик, на котором представлены боевые машины T-72M1 и БМП-2, размещенные вдоль границы с регионом. По словам аналитика, два дня назад Тегеран провел учения в Ширазе. Иностранец предположил, что армия Ирана может готовиться к формированию буферной зоны в Нагорном Карабахе.

Напомним, что представитель консультативного совета Ирана Ахмад Алирезабехич говорила о том, что Иран поддерживает Баку в региональном конфликте против Еревана и Нагорного Карабаха. Она отметила, что в стране есть добровольцы, готовые помочь Азербайджану, если с такой просьбой власти обратятся к соседней стране.

МИД Ирана заявил, что США за выкуп исключили Судан из списка террористов.