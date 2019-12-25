Iraqi Airways остановил перелеты в Минск до 15 августа.

Ирак приостановил все пассажирские рейсы в Белоруссию. Об этом на собственном аккаунте на Facebook рассказали представители национального управления гражданской авиации.

Следуя постановлениям правительства, Управление гражданской авиации Ирака объявило о приостановке всех рейсов из Ирака в Минск Iraqi Airways и всех других национальных перевозчиков. пресс-служба управления

Напомним, что ранее о приостановке рейсов объявили Евросоюзу руководители иракской авиакомпании Iraqi Airways. Они уточнили, что полеты не будут совершаться минимум до 15 августа. В Багдаге и ЕС полагают, что данный маршрут используют беженцы для того, чтобы затем с территории Белоруссии пытаться попасть в Литву.

ЕК приветствовала решение иракской авиакомпании приостановить полеты в Минск.

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