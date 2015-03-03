Инвалида-колясочника сбили на переходе под Москвой

Пострадавший выжил, его доставили в больницу.

На территории города Дмитров в Московской области инвалида-колясочника сбили на пешеходном переходе. Соответствующая информация распространилась по социальным сетям. Также Telegram-канал 112 опубликовал видеозапись с места событий. По предварительным сведениям, автомобильная авария зафиксирована по дороге, расположенной на улице Макарова. Авторы ТГ-канала SHOT сообщили о том, что за рулем автомобиля находился 31-летний водитель по имени Мухаммадназар.

И если правый ряд остановился, то по левому гонщик на "Renault Logan", вопреки правилам и здравому смыслу, несся, не снижая скорости. пост ТГ-канала "112"

В момент удара об автомобиль Renault Logan местный житель переходил проезжую часть по "зебре". В результате столкновения инвалид пролетел несколько метров. Очевидцы добавили, что мужчина выжил, хотя его коляска повреждена. Медики экстренно госпитализировали пострадавшего.

На Коломяжском проспекте полыхал троллейбус.

Фото и видео: Telegram / 112