На Коломяжском проспекте полыхал троллейбус

Все детали случившегося выясняются.

У станции метро "Пионерская" в Петербурге загорелся троллейбус маршрута №25. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

Задымившееся транспортное средство заметили утром 19 февраля. По предварительным данным, на Коломяжском проспекте в связи с происшествием образовался затор.

О пострадавших сведений нет к настоящему моменту. Все детали случившегося выясняются.

Ранее мы сообщили о том, что на Чкаловском проспекте автобус въехал в здание после столкновения с трактором. Ни водитель, ни пятеро пассажиров не пострадали.

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