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На Коломяжском проспекте полыхал троллейбус

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Все детали случившегося выясняются.

У станции метро "Пионерская" в Петербурге загорелся троллейбус маршрута №25. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях. 

Задымившееся транспортное средство заметили утром 19 февраля. По предварительным данным, на Коломяжском проспекте в связи с происшествием образовался затор. 

О пострадавших сведений нет к настоящему моменту. Все детали случившегося выясняются.

Ранее мы сообщили о том, что на Чкаловском проспекте автобус въехал в здание после столкновения с трактором. Ни водитель, ни пятеро пассажиров не пострадали. 

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

Теги: загорелся троллейбус, коломяжский проспект
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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