Пользователи компании Apple готовы перейти с Mac на ПК.

Intel выпустила высмеивающий Apple ролик. На рекламу обратили внимание журналисты из местного издания ZDNet. Видео получило название "Разрушая предрассудки: социальный эксперимент". Оно доступно для просмотра на YouTube-платформе. В рамках исследования пользователям, которые на 100% лояльны к компании Apple, показывают технологии, которые внедрены в компьютеры, работающие на базе процессоров Intel. От работы гаджетов пользовали приходят в восторг и говорят о готовности отказаться от Mac в пользу ПК.

Забавный эксперимент, показывающий мощь экосистемы Intel Райан Шраут, топ-менеджера Intel

Напомним, что в 2020 году Apple объявила об отказе от процессоров Intel в своих компьютерах. Презентационный ролик собрал около 100 тысяч просмотров в социальных сетях.

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Фото и видео: YouTube / Intel