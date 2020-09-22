Logitech представила миниатюрную клавиатуру MX Keys Mini

Старт продаж нового устройства намечен на октябрь 2021 года.

Компания Logitech представила миниатюрную версию своей клавиатуры MX Keys, которая может работать с компьютерами и смартфонами. Новое устройство ввода носит в наименовании приставку Mini.

Разработчики убрали из устройства цифровой блок, однако оставили регулируемую автоматическую подсветку. Кроме того, на клавиатуру добавили клавишу эмодзи, кнопку отключения микрофона и клавишу диктовки.

Для подключения клавиатуры к устройства используется технология Bluetooth Low Energy. Она может быть одновременно сопряжена с тремя устройствами. С включенной подсветкой клавиатура сможет проработать десять дней, с выключенной – пять месяцев.

Новинка представлена в черном, сером, розовом и графитовом цвете. Стоимость устройства в России составит около десяти тысяч рублей. Старт продаж намечен на октябрь 2021 года.

Ранее мы сообщали, что следующий смартфон Apple получит полный редизайн.

Видео: YouTube / Logitech