Instagram признал провал сервиса IGTV

Приложение IGTV запустили в июне 2018 года и за весь период существования его скачали 7 миллионов человек.

Instagram убрал иконку IGTV с главной страницы. На это обратило внимание издание TechCrunch, подчеркнув, что тем самым компания признает провал своего видеоприложения.

Приложение IGTV запустили в июне 2018 года и за весь период существования его скачали 7 миллионов человек. Это менее 1% всей аудитории Instargam. Для сравнения, за это же время приложение TikTok скачали 1,15 млрд раз.

Представитель сервиса IGTV объясняет непопулярность приложения тем, что большинство людей находят контент IGTV в ленте Instagram. Также многие не понимают, как можно монетизировать IGTV.

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