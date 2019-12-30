В Минэкономики предложили создать российский аналог GitHub

В проект хотят вложить 2,1 млрд рублей.

В Минэкономике предложили создать российский аналог GitHub – крупнейшей в мире платформы для программного обеспечения. В проект хотят вложить 2,1 млрд рублей. Об этом пишет "Коммерсант".

Специалисты пояснили, что российский аналог будет необходим в случае отключения России от GitHub и других подобных сервисов из-за санкций. Сервис может появиться к 2021 году. В него внесут наиболее востребованные программы из зарубежных открытых источников. К 2024 году таких сервисов в РФ должно стать пять.

Отметим, что GitHub пользуется 40 млн разработчиков и более 1,5 млн компаний, в их числе Microsoft и Alphabet.

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