Иностранцы отказались от 500 участков в Крыму после запрета на владение

С 20 марта вступил в силу соответствующий закон.

Иностранцы отказались от 500 участков в Крыму после запрета российскими властями иметь зарубежным компаниям и гражданам землю в регионе. Об этом журналистам "РБК" сообщил государственный комитет по регистрации и кадастру полуострова. До подписания правительством соответствующего постановления иностранным лицам в Крыму принадлежало 11, 5 тысяч земельных участков. В Росреестре уточнили, что к январю текущего года этот показатель снизился до 11 тысяч объектов. Запрет вступил в законную силу с 20 марта.

Напомним, что президент Владимир Путин в марте 2020 года подписал указ, который запрещает гражданам, юридическим лицам не из России и лицам без гражданства владеть земельными участками на территории Крыма, а также Севастополя, Астраханской и Калининградской областей.

Иностранцам запретили владеть землей в Крыму и Севастополе.

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