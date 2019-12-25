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Иностранцы отказались от 500 участков в Крыму после запрета на владение
Сегодня, 10:15
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lesjasap

Иностранцы отказались от 500 участков в Крыму после запрета на владение

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С 20 марта вступил в силу соответствующий закон.

Иностранцы отказались от 500 участков в Крыму после запрета российскими властями иметь зарубежным компаниям и гражданам землю в регионе. Об этом журналистам "РБК" сообщил государственный комитет по регистрации и кадастру полуострова. До подписания правительством соответствующего постановления иностранным лицам в Крыму принадлежало 11, 5 тысяч земельных участков. В Росреестре уточнили, что к январю текущего года этот показатель снизился до 11 тысяч объектов. Запрет вступил в законную силу с 20 марта.

Напомним, что президент Владимир Путин в марте 2020 года подписал указ, который запрещает гражданам, юридическим лицам не из России  и лицам без гражданства владеть земельными участками на территории Крыма, а также Севастополя, Астраханской и Калининградской областей. 

Иностранцам запретили владеть землей в Крыму и Севастополе.

Фото: Pixabay.com

Теги: запрет, иностранцы, крым
Категории: Мировые новости, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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