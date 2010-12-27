Самолет индийских авиалиний экстренно сел в Лондоне из-за сообщений о бомбе на борту

Самолет Индийских авиалиний совершил экстренную посадку в Великобритании из-за угрозы взрыва.
Сообщается, что "Боинг 777" Air India летевший из аэропорта Мумбаи (Индия) в Ньюарк (штат Нью-Джерси, США), экстренно приземлился в аэропорту Лондона.
Когда самолет был в небе, поступило сообщение о бомбе на борту самолета. "Боинг 777" над Великобританией сопровождали два истребителя.
На данный момент других сообщений не поступало.
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Фото: airlinecustomercare.com, "Караульный", Twitter
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