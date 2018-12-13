Впервые за 200 лет император Японии добровольно отрекся от престола

Император Акихито начал ритуалы отречения от престола в синтоистском храме

В Японии император Акихито начал ритуалы отречения от престола в синтоистском храме во вторник утроv. Об этом сообщает газета Mainichi.

Император вошел в храм Касикодоро для того, чтобы сообщить богам о своем уходе. По легенде, это храм богини солнца Аматэрасу. Она и есть прямая прародительница императорской семьм. Церемония отречения продолжится в императорском дворце в зале Мацу-но-ма. Она начнется около 17:00 по местному времени (11:00 по Москве).

На церемонию придут 338 человек. Император уходит в отставку в ночь на вторник. Он даже не придет на ритуал по вступлению на престол нового императора, собственного сына. Он не хочет мешать новому правителю. В Японии заканчивается эра Хэйсэй - "Установление мира" и начинается эра "Рэйва" - "Прекрасная гармония".

В среду на престол вступит император Нарухито. Ему передадут меч, драгоценности и императорские печати.

Акихито был 125 императором династии, которая непрерывно правит Японией с 660 года до нашей эры. Последний раз от престола отрекался император Кокаку в 1817 году.

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