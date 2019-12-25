Иммунолог заявил о клеточной защите организма от COVID-19

Врач раскрыл подробности о влиянии клеточного иммунитета на защиту организма.

Иммунолог Николай Крючков заявил о клеточной защите организма от коронавируса. Об этом специалист рассказал в интервью изданию. "Комсомольская правда". Врач объяснил, что клеточный иммунитет имеет важное значение в защите организма от инфекции. Он напомнил, что при различных заболеваниях роль этой защиты может быть больше или меньше роли антител. В ситуации с COVID19 эксперты пока что не определено значение клеточного иммунитета. Однако факт его наличия в качестве инструмента организма не вызывает у медиком сомнения.

Мы видим, что даже у бессимптомных носителей ковида действительно появляется клеточная составляющая иммунитета против коронавируса. Такой факт установлен, определенные виды иммунных Т-клеток есть. Николай Крючков, иммунолог

Эксперт заметил, что степень и длительность клеточного иммунитета от коронавирусной инфекции пока неизвестна.

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Фото: Piter.tv