Иммунолог заявил о клеточной защите организма от COVID-19

Иммунолог Николай Крючков заявил о клеточной защите организма от коронавируса. Об этом специалист рассказал в интервью изданию. "Комсомольская правда". Врач объяснил, что клеточный иммунитет имеет важное значение в защите организма от инфекции. Он напомнил, что при различных заболеваниях роль этой защиты может быть больше или меньше роли антител. В ситуации с COVID19 эксперты пока что не определено значение клеточного иммунитета. Однако факт его наличия в качестве инструмента организма не вызывает у медиком сомнения.
Мы видим, что даже у бессимптомных носителей ковида действительно появляется клеточная составляющая иммунитета против коронавируса. Такой факт установлен, определенные виды иммунных Т-клеток есть.
Николай Крючков, иммунолог
Эксперт заметил, что степень и длительность клеточного иммунитета от коронавирусной инфекции пока неизвестна.
Прививка от клещевого энцефалита не освобождает от визита к врачу после укуса.
Фото: Piter.tv
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