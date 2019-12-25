Иммунолог перечислил условия отмены масочного режима

В каждом регионе доля людей с антителами должна составить не менее 60-70%.

Доктор медицинских наук, иммунолог Владислав Жемчугов перечислил условия отмены масочного режима. Его слова приводит радио Sputnik.

Жемчугов заявил, что, возможно, уже к началу весны масочный режим можно будет отменить — если к тому времени среди населения сформируется достаточная иммунная прослойка. Это могут быть как граждане, переболевшие COVID-19, так и привитые.

Иммунолог подчеркнул, что в каждом регионе доля людей с антителами должна составить не менее 60-70%. В данный момент самый близкий к такому показателю субъект — Москва.

Ранее врач назвал прививки, которые должен сделать каждый взрослый человек.

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