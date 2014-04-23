Илья Прусикин из Little Big трогательно простился с Анной Кастельянос

Музыкант отметил, что в Кастельянос было жизненной энергии и силы было больше, чем во всех остальных вместе взятых.

Лидер и основатель панк-поп-рэйв-группы Little Big Илья Прусикин, известный под сценическим псевдонимом "Ильич", в своем Instagram трогательно простился с экс-солисткой коллектива Анной Кастельянос. Музыкант отметил, что в Кастельянос было жизненной энергии и силы было больше, чем во всех остальных вместе взятых.

Певицу Анну Кастельянос 28 февраля обнаружили мёртвой в собственной квартире на Рыбацком проспекте. Тело нашла волонтер, которая помогала Анне, так как у нее была III группа инвалидности и ряд хронических заболеваний. Позже стало известно, что бывшая солистка группы Little Big умерла от сердечной недостаточности.

Фото: Piter.TV