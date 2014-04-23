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Илья Прусикин из Little Big трогательно простился с Анной Кастельянос
Вчера, 13:41
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nastya960

Илья Прусикин из Little Big трогательно простился с Анной Кастельянос

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Музыкант отметил, что в Кастельянос было жизненной энергии и силы было больше, чем во всех остальных вместе взятых.

Лидер и основатель панк-поп-рэйв-группы Little Big Илья Прусикин, известный под сценическим псевдонимом "Ильич", в своем Instagram трогательно простился с экс-солисткой коллектива Анной Кастельянос. Музыкант отметил, что в Кастельянос было жизненной энергии и силы было больше, чем во всех остальных вместе взятых.

Певицу Анну  Кастельянос 28 февраля обнаружили мёртвой в собственной квартире на Рыбацком проспекте. Тело нашла волонтер, которая помогала Анне, так как у нее была III группа инвалидности и ряд хронических заболеваний. Позже стало известно, что бывшая солистка группы Little Big умерла от сердечной недостаточности. 

Фото: Piter.TV

Теги: little big, илья прусикин, кастельянос анна
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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