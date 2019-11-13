Ученые: икота играет важную роль в развитии детского мозга

Каждый раз, когда ребенок икает, в его мозгу возникает целая волна мозговых сигналов.

Ученые из Университетского колледжа Лондона провели исследование и выяснили, что икота играет важную роль в развитии детского головного мозга. Результаты опубликованы в журнале Clinical Neurophysiology.

В исследовании принимали участие 13 новорожденных детей, как недоношенных, так и рожденных в срок – от 30 до 42 недель беременности. Ученые записывали мозговую активность детей с помощью электроэнцефалографии и соотносили полученные данные с данными датчиков движения, прикрепленных к телу детей. Оказалось, что каждый раз, когда ребенок икал, в его головном мозге возникала целая волна мозговых сигналов – две большие сопровождались третьей. Причем последняя, по наблюдениям специалистов, была похожа на волну, вызываемую звуком.

Ученые предположили, что мозг новорожденного соединяет звук икоты с сокращением мышц диафрагмы. Таким образом, мозг ребенка учиться следить за дыхательными мышцами, чтобы в дальнейшем процесс дыхания мог произвольно контролироваться движением диафрагмы вверх и вниз.

Результаты исследования привели ученых на мысль, что икота у взрослых, доставляющая столько неудобств, является рудиментом процесса, игравшего важную роль в младенчестве.

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