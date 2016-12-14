Полузащитник "Янг Бойз" упал без сознания после удара ногой в челюсть

Очнувшись, футболист не понимал, где находится.

Во время матча плей-офф Лиги чемпионов полузащитник швейцарского "Янг Бойз" Мираль Сулейман получил серьезную травму. Футболист столкнулся с противником из загребского "Динамо" Петаром Стояновичем и во время падения получил от него ногой в челюсть. В бессознательном состоянии Сулейман оказался на газоне. Видео происшествия опубликовано в Twitter.

Столкновение произошло на 51-й минуте матча. После того, как игрок очнулся, он не понимал, где находится. Медработники незамедлительно оказали ему помощь и унесли с поля на носилках.

Отметим, что матч "Динамо-Янг Бойз" закончился победой швейцарской команды. Желто-черные забили в этой игре два мяча, хорваты — всего один мяч.

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Видео: Twitter / Goal