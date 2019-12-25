Ice Universe назвал обои, выводящие из строя смартфон

В зоне особого риска находятся владельцы Samsung, поскольку эти телефоны гибнут чаще всего из-за нестандартных обоев.

Срок жизни мобильных телефонов ограничен, однако есть вещи, которые за короткое время и вовсе могут вывести из строя смартфон. Об этом сообщил пользователь Ice Universe в Twitter, который часто делится эксклюзивной информацией о последних событиях в индустрии гаджетов.

По словам инсайдера, вывести из строя смартфон могут обычные обои, которые каждый владелец ставит на свой вкус. Пока точно неизвестно, в чем конкретно дело. Однако Ice Universe считает, что повлиять на работу устройства может нестандартная цветовая гамма. В пример специалист приводит эту картинку:

Интересно, что многие пользователи интернета считали этот пост за шутку, пока сами не столкнулись с проблемой. Теперь они не знают, как вернуть свой смартфон в рабочее состояние.

"Это не шутка, пожалуйста, даже не пытайтесь установить эти обои. Надеюсь, кто-то сможет понять, каким образом эта картинка убивает телефоны, чтобы в будущем можно было избежать вредоносного влияния подобных обоев", – написал информатор.

В зоне особого риска находятся владельцы Samsung, поскольку эти телефоны гибнут чаще всего из-за нестандартных обоев.

Ранее мы публиковали характеристики смартфонов Redmi 9, Redmi 9A и Redmi 9C.

Фото: pixabay.com